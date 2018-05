Autore:

Giulio Scrinzi

QUARTO ROUND A due settimane dall'ultimo round in America, la MotoGP sbarca finalmente in Europa con il quarto round della stagione 2018. Questa volta i protagonisti del Motomondiale correrranno in Spagna, sullo storico circuito di Jerez de la Frontera, dove la sfida per la leadership della Classifica Piloti continuerà tra il nostro Andrea Dovizioso e l'idolo di casa Marc Marquez, separati da un solo punto. Ma attenzione anche a Maverick Vinales, terzo con 41 punti e che farà di tutto per ambire alla vittoria finale.

COSì IN TV Questa la programmazione ufficiale del quarto round di MotoGP 2018, trasmesso in diretta da Sky e in differita da Tv8.

Venerdì 6 maggio 2018 (Sky)

08:55 - Moto3 FP1

09:50 - MotoGP FP1

10:50 - Moto2 FP1

13:05 - Moto3 FP2

14:00 - MotoGP FP2

15:00 - Moto2 FP2

Sabato 7 maggio 2018 (Sky)

08:55 - Moto3 FP3

09:50 - MotoGP FP3

10:50 - Moto2 FP3

12:30 - Moto3 Qualifiche

13:30 - MotoGP FP4

14:05 - MotoGP Qualifiche

15:00 - Moto2 Qualifiche

Domenica 8 maggio 2018 (Sky)

08:40 - Warm-up Moto3, Moto2, MotoGP

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP

21:00 - Gara MotoGP (TV8)