Autore:

Giulio Scrinzi

IDOLO DI CASA Sul circuito di casa di Jerez de la Frontera, sede del GP di Spagna del Mondiale di MotoGP 2018, Marc Marquez non si è smentito: partito dalla quinta casella sullo schieramento, il Campione del Mondo in carica ha iniziato la sua rimonta fino alla testa della corsa comandata dal primo giro da Jorge Lorenzo. Poi, tra il 13° e il 14° giro, lo spagnolo della Honda ha cambiato passo, mantenendo un ritmo insostenibile che gli ha permesso di arrivare praticamente in solitaria al traguardo.

DUCATI A TERRA Ma se Marquez, in un certo senso, ha ammazzato lo spettacolo, a tenere alta la suspence ci hanno pensato entrambi i piloti del team Ducati ufficiale. Innanzitutto Jorge Lorenzo, che dopo otto giri cominciava ad avere già problemi con le sue gomme soft e si è fatto riacciuffare da Pedrosa e dal compagno di squadra Dovizioso. Questo aveva un passo migliore degli altri due e ha sfruttato questo suo vantaggio durante il 18esimo giro: il suo tentativo di manovra non è andato a buon fine, costringendo Lorenzo a un incrocio di traiettorie nel quale è stato inevitabile il contatto tra i tre piloti. Un brutto colpo che, nel proseguo del Mondiale, potrebbe costare molto caro alla Casa di Borgo Panigale.

IANNONE BATTE PETRUCCI Con le Desmosedici GP18 fuori dai giochi, la battaglia per il podio ha visto prevalere Johann Zarco, bravo a centrare la seconda posizione, e Andrea Iannone, che con la sua Suzuki è riuscito a staccare quanto è bastato il connazionale Danilo Petrucci. Quinta la prima delle Yamaha ufficiali di Valentino Rossi, mentre solamente settima quella gemella di Maverick Vinales. Ottima anche la prestazione di Franco Morbidelli, nono e alla sua prima affermazione in top ten nella classe regina.

COSì AL TRAGUARDO Qua di seguito l'ordine di arrivo del GP di Jerez.