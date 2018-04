Autore:

Federico Maffioli

STESSA BASE Le nuove Harley-Davidson Iron 1200 e Forty-Eight Special partono dalla stessa base, ovvero la famiglia delle Sportster 1200, di cui condividono telaio e motore. Entrambe sono caratterizzate da accessori specifici, sellino monoposto (il cuscino per il passeggero è un optional) e nuove grafiche dedicate, con la novità che adesso la Iron, prima opzionabile nella sola motorizzazione 883 Evolution, diventa disponibile anche con il motore V-Twin 1200 Evolution.

FAT OR SLIM Tra questi due allestimenti, le differenze principali riguardano la ruota anteriore, la posizione delle pedane più o meno arretrate ed i serbatoi della benzina. Sulla Iron il cerchio davanti è da 19’’ accoppiato allo pneumatico 100/90, mentre sulla Forty-Eight Special il cerchio è più piccolo, da 16’’ con pneumatico da 130/90. Diverse dimensioni, poi, anche per i due serbatoi, chiamati insieme alla ruota anteriore, a fare da vera e propria quota stilistica di questi due modelli: stile minimal per entrambi, ma autonomia di 7,9 litri per la Forty Eight Special e 12,5 litri per la Iron 1200. Nessuna differenza, invece, per la ruota posteriore, che su entrambe prevede cerchio da 16’’ e copertura con dimensioni di 150/80.

STILE ICONICO Come dicevamo, su entrambe queste due novità, il serbatoio ricopre un ruolo fondamentale a livello stilistico, esaltato ancora di più da questa nuova grafica ispirata agli anni ’70 e disponibile su tre basi differenti (nera, rossa o bianca). C’è poco da dire. Da questo punto di vista il risultato è fantastico ed il look di queste due nuove Sportster, semplice e pulito, è molto azzeccato: belle come poche davvero!

UGUALI, MA DIVERSE Partiamo dalla Iron 1200 che non cambia nelle quote rispetto alla sorella più piccola 883, ma guadagna, grazie al motore da 1.202 cc ben il 36% di coppia in più, con il picco massimo di 96 Nm disponibili già a quota 3.500 giri minuto. In più, in questa nuova versione, la sella è ancora più bassa (735 mm contro i 760 mm della 883), il manubrio rialzato in stile Mini-Ape Hanger (più alto di 22,2 cm, più arretrato di 16,5 cm, largo 81,2 cm) ed il nuovo cupolino rendono la posizione di guida più confortevole e lo stesso vale per la sella Café Solo fast-back, raccordata al parafango e più sagomata nella parte posteriore per sostenere meglio il pilota in accelerazione.

TOTAL BLACK Parlando sempre della Iron, rispetto alla versione 883 a livello estetico aumentano i dettagli colorati di nero lucido e opaco, come il nuovo cupolino, i coperchi della distribuzione del motore, il parafango posteriore ed i coperchi dedicati a trasmissione e carter. Tutto per accentuare ancora di più il contrasto con le parti cromate che, sulla Iron 1200, si riassumono nei tubi copri-aste e nei coperchi punterie. Come dire, tutto ancora più all’insegna dello stile total black che da sempre caratterizza la sorella più piccola. Per entrambi questi due nuovi modelli, poi, impossibile non citare gli scarichi Shorty sfalsati con doppia marmitta di colore nero, davvero fantastici!

DARK CUSTOM Nessuna motorizzazione diversa, invece, per la nuova versione Special della Forty-Eight, che conferma il generoso V-Twin raffreddato ad aria da 1.202 cc. Stesso discorso per le sue quote, in cui cambia solo l’altezza sella che si abbassa di 5 mm (705 mm contro i 710 mm della Standard). Le principali differenze tra le due versioni della Forty-Eight riguardano il manubrio Tallboy più in alto di 19,1 cm, quindi la posizione di guida più rilassata, e i numerosi particolari dedicati a motore e trasmissione: stessi elementi di contrasto nero e cromato come per la Iron 1200, ma sulla Forty-Eight Special ci sono molte più parti cromate nella parte inferiore della moto.

PREZZI E DOTAZIONI A livello di costi non cambia il prezzo della Forty-Eight Special, che costa 12.700 Euro come la versione Standard. Se si sceglie, invece, la Iron 1200, la cifra richiesta è di 11.500 Euro, 600 Euro in più rispetto alla versione con motore 883 Evolution. Per entrambe Harley-Davidson offre tre differenti colorazioni per il serbatoio (bianco, rosso o nero) oltre ad un catalogo di personalizzazione da far invida ad all’enciclopedia Trecani!