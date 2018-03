Autore:

Danilo Chissalè

NUOVE ARRIVATE La gloriosa famiglia delle Sportster Harley Davidson accoglie due nuovi membri, la Iron 1200 e la Forty Eight Special. Le nuove arrivate uniscono lo stile retrò alle prestazioni moderne fornite dal propulsore V-Twin 1200 Evolution. Parola chiave? Versatilità e personalizzazione, da sempre caratteristiche simbolo della gamma Sportster.

L’IDEA Brad Richards, Vice presidente stile e design di Harley Davidson ha ben chiara la mission delle ultime arrivate, e la espone dichiarando: “Da subito lo Sportster ha offerto la perfetta combinazione di dimensioni, prestazioni e carattere, un mix che rende il modello ancora oggi interessante agli occhi di motociclisti molto diversi. Lo Sportster è una moto che si può spogliare e reinventare in modo relativamente facile. Quanto abbiamo fatto per creare i nuovi Iron 1200 e Forty-Eight Special è ciò che generazioni di proprietari di Sportster hanno fatto con le loro moto.” E continua descrivendo le nuove grafiche che caratterizzano le nuove Sportster: “Le grafiche di questi due serbatoi riflettono le tendenze contemporanee sia del design in generale sia dei trend legati alla customizzazione delle moto. Ci si allontana dai disegni complessi e intricati per tornare a linee semplici e pulite” ha detto Richards. “È importante notare anche come queste grafiche più lineari rispettino la forma del serbatoio, che nel caso dello Sportster è a propria volta un elemento distintivo di design”.

IRON 1200 Il protagonista della nuova Iron 1200 è certamente il nuovo bicilindrico a V 1200 Evoution, il nuovo propulsore eroga il 36% di coppia in più rispetto alla 883 Iron e, si sa, spesso più coppia si traduce in più divertimento. La meccanica mette in mostra un contrasto cromatico interessante, la trasmissione di nero colorata esalta le cromature riservate ai tubi copri aste e ai coperchi delle punterie, oltre che a risaltare la verniciatura brillante del serbatoio, vero elemento di design della famiglia Sportster. Il manubrio rialzato Mini-Ape di colore nero satinato è un elemento essenziale del look che ricorda i chopper costruiti in garage e aggiunge un carattere deciso alla moto. Il modello Iron 1200 monta cerchi a 9 razze di colore nero (19 pollici anteriore e 16 pollici posteriore) e presenta copri-cinghia e pignone posteriore di colore nero. Lo stile della Iron 1200 sarà vostro in cambio di un assegno da 11.500 euro

FORTY-EIGHT SPECIAL Massiccia e intimidatoria, questi gli aggettivi che descrivono meglio la nuova harley Davidson Forty-Eight Special. Ad aumentare questa sensazione ci pensano lo pneumatico da 130 mm all’anteriore incastonato nella forcella con steli da 49 mm. Il manubrio Tall Boy completa l’opera. Come per la sorella Iron 1200, anche la Forty-Eight è spinta dal V-Twin 1200 Evolution e ne eredita la coppia prorompente. L’iconico serbatoio Sportster “peanut” da 8,3 litri presenta file di strisce orizzontali che incorniciano la scritta Harley-Davidson. Il serbatoio è disponibile in tre diverse colorazioni: Vivid Black, Wicked Red e Billiard White. Per portarvi a casa la Forty-Eight Special il vostro maialino dovrà contenere 12.700 euro.