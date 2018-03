Autore:

Giulio Scrinzi

MOTO DAYS 2018 Mancano pochi giorni all’inizio della nuova edizione dei Moto Days 2018, nei quali Harley Davidson sarà uno dei marchi più importanti presenti all’appello. Per quest’occasione il brand americano porterà diverse novità, tra le quali due nuovi modelli della famiglia Sportster: stiamo parlando dell’Iron 1200 e del Forty-Eight Special, nuove interpretazioni che combinano elementi retrò del mondo della personalizzazione con le ottime prestazioni del motore V-Twin 1200 Evolution, manubri alti e grafiche in stile anni ‘70. Ma non è tutto, perché in scena ci saranno anche le nuove Softail 2018, tra le quali la Fat Bob 114 e la nuova Sport Glide, già presentati al Salone Eicma di Milano dello scorso novembre.

BATTLE OF THE KINGS In aggiunta, sarà allestita un’area demo-ride in cui poter provare le moto della Casa americana e uno stand dedicato alle nuove collezioni di abbigliamento 2018 – Genuine Motorclothes®, 1903 e Garage, per un tocco di stile secondo il carattere Harley Davidson. Infine, troverà il proprio spazio anche il celebre contest Battle of The Kings dedicato alla customizzazione, giunto alla sua quarta edizione e che sarà portato sotto i riflettori grazie a una conferenza stampa alle ore 15 di giovedì 8 marzo nella quale saranno proclamati la moto e il vincitore del concorso italiano, pronti a combattere per il titolo mondiale nella finale che si terrà il prossimo mese di novembre in occasione del Salone EICMA a Milano.