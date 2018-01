Autore:

Giulio Scrinzi

PRESENZA IN SOLITARIA Ad oggi il marchio francese Segura è uno dei brand d'eccellenza nell'abbigliamento tecnico vintage e neo-retrò per le due ruote. Forte della sua esperienza nella scorsa edizione 2017 del Motor Bike Expo con gli altri due marchi (Bering e Bagster) facenti parte del gruppo 2 Ride Holding, quest'anno l'azienda transalpina ha deciso di partecipare in solitaria alla kermesse veronese dedicata al motociclismo, allestendo uno stand proprio (5H) presso il padiglione 4 nell'area dedicata alle Cafè Racer.

GIACCA IN PELLE CRUZE Nel suo spazio riservato sfoggerà non solo la collezione Autunno-Inverno 2017-2018, ma anche alcune novità di quella Primavera-Estate di questa stagione. Tra le altre, una delle più interessanti è la giacca tecnica in pelle Cruze: realizzata in pelle di bufalo invecchiata, è provvista di fodera termica amovibile e fodera fissa in rete, pannelli a soffietto su spalle e gomiti per un'ampia libertà di movimento, rinforzi in neoprene sul colletto e a livello del fondoschiena e diverse regolazioni sui polsini e in vita. La disponibilità? Nelle taglie dalla S alla 3XL con un prezzo al pubblico di 559,90 euro.

BOMBER DA PILOTA MITCHELL Ma non è tutto, perchè assieme alla Cruze si ritaglierà un posto privilegiato anche il bomber Mitchell, storica giacca utilizzata dai piloti nel Dopoguerra. Le sue caratteristiche? Una linea stretta in vita e più larga nella parte superiore, una costruzione in tessuto Twiltex con fodera fissa isolante in cotone (dal peso di 180 g), protezioni CE su spalle e gomiti, bordo a costine in vita e sui polsini e colletto rimovibile. Sarà disponibile nella tradizionale versione verde militare o in nero, nelle taglie dalla S alla 3XL e al prezzo di 229,90 euro.