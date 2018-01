Autore:

Danilo Chissalè

MBE 2018 Tra moto special, custom, storiche, Case di abbigliamento, Case di moto in veste ufficiale, ragazze... E poi salamelle, birra, buona musica: al Motor Bike Expo 2018, fiera veronese che trasuda di passione per le due ruote, c'è ne è per tutti i gusti. Ecco una ricca gallery di foto per immergersi nell'atmosfera della fiera che si è appena conclusa. Buon divertimento!