Autore:

Simone Dellisanti

GUANTO DI SFIDA Nella prossima stagione del TCR 2018, la serie cadetta e propedeutica al WTCC, ci sarà spazio anche per la Fiat Tipo TCR. La vettura italiana è stata sviluppata e progettata dagli uomini di Tecnodom Sport che hanno portato la Tipo TCR 2018, per la prima volta, in pista ad Adria.

AFFINARE IL SET UP A bordo della iconica italiana c'è il pilota Kevin Giacon che sta lavorando per sistemare il set up della vettura e per affinare gli ultimi dettagli in vista della prima gara del campionato turismo.

UNVEILING La Fiat Tipo TCR, non è stata ancora presentata al pubblico e alla stampa, ma tutto fa pensare che tra brevissimo verrà ufficialmente svelata per permetterci di conoscere i dettagli della vettura tricolore, prossima alla partecipazione nel TCR 2018.