Autore:

Marco Rocca

VERSIONE SPORT A due anni dal debutto della Fiat Tipo 5 porte e della variante station wagon, Fiat potrebbe finalmente aggiungere una versione più sportiva alla famiglia di un modello nato principalmente per venire incontro alle esigenze di chi cerca spazio. Nulla è ancora confermato ufficialmente, sia chiaro, ma CarMagazine riferisce di una Fiat Tipo Sport che farà il suo debutto all'imminente Salone di Ginevra di marzo. A due anni dal debutto dellae della variante, Fiat potrebbe finalmente aggiungere una versione più sportiva alla famiglia di un modello nato principalmente per venire incontro alle esigenze di chi cerca spazio. Nulla è ancora confermato ufficialmente, sia chiaro, ma CarMagazine riferisce di unache farà il suo debutto all'imminente Salone di Ginevra di marzo.

PER I 30 ANNI Andando a curiosare, in effetti, le motivazioni potrebbero essere le più diverse a cominciare dal fatto che nel 2018, la Tipo compie 30 anni. Per questo motivo Fiat potrebbe voler rafforzare l'appeal dello storico modello che nelle sue precedenti generazioni annoverava potenze fino a 146 cavalli contro i 120 attuali.

CAMBIO DCT La trasmissione di un'ipotetica versione Sport o Performance sarebbe affidata al cambio manuale a 6 rapporti (che per l'occasione potrebbe essere accorciato negli innesti) o al cambio automatico doppia frizione DCT già montanto su molti modelli del Gruppo FCA. La connotazione estetica sarebbe decisamente più estrema di quella già vista sulla Tipo S-Design ma lascerà comunque spazio alla praticità nella vita di tutti i giorni. Le prese d'aria anteriori a nido d'ape sarebbero più grandi e arriverebbero anche minigonne dedicate. Al posteiore una paio di terminali di scarico andrebbe a braccetto con fanali bruniti. La trasmissione di un'ipotetica versione Sport o Performance sarebbe affidata al cambio manuale a 6 rapporti (che per l'occasione potrebbe essere accorciato negli innesti) o algià montanto su molti modelli del Gruppo FCA. La connotazione estetica sarebbe decisamente più estrema di quella già vista sullama lascerà comunque spazio alla praticità nella vita di tutti i giorni. Lesarebbero più grandi e arriverebbero anche minigonne dedicate. Al posteioreandrebbe a braccetto con fanali bruniti.

E ABARTH? Sportività in Fiat fa rima con Abarth. Ecco perchè potrebbe decidere di metterci lo zampino anche la Casa dello Scorpione allestendo una versione specifica con assetto dedicato, freni potenziati e ovviamente un motore turbo come il 1.4 MultiAir nelle varianti di potenza da 140 o 170 cavalli. Ecco che allora la Tipo potrebbe assumere la cattiveria necessaria ad attrarre una clientela di ragazzi in cerca di prestazioni e di quel rombo che solo lo scarico Record Monza sa regalare. Cerchi da 17 o addirittura da 18 pollici e sedili sportivi completarebbero il quadro. Sportività in Fiat fa rima con. Ecco perchè potrebbe decidere di metterci lo zampino anche la Casa dello Scorpione allestendo una versione specifica cone ovviamente un motore turbo come il. Ecco che allora la Tipo potrebbe assumere la cattiveria necessaria ad attrarre una clientela di ragazzi in cerca di prestazioni e di quel rombo che solo lo scarico Record Monza sa regalare.e sedili sportivi completarebbero il quadro.