Autore:

Giulio Scrinzi

FUTURO IN ROSSO È ormai tutto pronto per il GP di Francia, prossima sfida del Mondiale di F1 2018: un Campionato in cui la Ferrari ha delineato le sue idee per la stagione 2019. Secondo quanto riportato da motorsport.com, infatti, la Scuderia del Cavallino Rampante ha deciso di affiancare al confermato Sebastian Vettel il giovane Charles Leclerc, che a quanto pare, quindi, passerà nella prossima stagione dalla Sauber-Alfa Romeo alla Rossa. E Raikkonen? Il finlandese dovrebbe terminare il proprio rapporto con Maranello, mentre l'alternativa Ricciardo sembra ormai sfumata: l'australiano, infatti, è ormai nelle mire della McLaren e della Renault, a meno che la Red Bull non gli offra una proposta di rinnovo particolarmente allettante. Per saperne di più, rimanete sintonizzati!