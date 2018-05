Autore:

Giulio Scrinzi

LE P ZERO VERSO LA SPAGNA Manca una sola settimana al prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2018: dopo l'esaltante gara dell'Azerbaijan, il Circus iridato è pronto ad accendere i motori sul circuito spagnolo di Barcellona-Catalunya, dove la Pirelli porterà le sue P Zero nelle mescole Medium White, Soft Yellow e Supersoft Red. Il team più aggressivo che scenderà in pista sul Montmelò sarà sicuramente la Williams, che fornirà a Stroll e Sirotkin rispettivamente nove e dieci set di Supersoft a banda rossa. La Mercedes, invece, ha fatto una scelta più conservativa: 3 treni di Medie, 5 di Soft e 5 di Supersoft sia per Hamilton che per Bottas. Per contrastare le Frecce d'Argento, di conseguenza, la Ferrari ha deciso di optare per sette set della mescola più morbida sia per Vettel che per Raikkonen, i quali potranno quindi disporre di un vantaggio considerevole negli stint più brevi.