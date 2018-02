MERCEDES DAY Il 22 febbraio non sarà solo il giorno della presentazione della Ferrari ma sarà anche il Mercedes Day. Il giorno scelto dai vertici di Brackley per presentare al mondo la nuova monoposto Mercedes W09, ideata per il mondiale di F1 2018. La nuova monoposto sarà presentata a Silverstone alla 13.00 e sarà svelata dagli attuali piloti Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che sveleranno la loro vettura a Tre Stelle.

NUOVO MOTORE Cowell, responsabile del reparto motori ha dichiarato: "Sarà una power unit totalmente nuova. Nel 2018 la Ferrari ha migliorato molto il suo motore e non ci aspettavamo di vederla così vicino, così come la Red Bull alla fine della stagione. Quest'anno, però, non vogliamo fare lo stesso errore e abbiamo progettato e costruito da zero il motore"