Giulio Scrinzi

CONTANO SOLO I SOLDI Qualche tempo fa e anche durante il tradizionale pranzo di fine anno a Maranello le intenzioni sono state sottolineate in via definitiva: da parte di Sergio Marchionne, se il futuro regolamento 2021 non sposerà i valori del Cavallino Rampante, allora la Ferrari lascerà la Formula 1. Una decisione estrema, che Bernie Ecclestone, ex proprietario del Circus iridato, ha così commentato ai microfoni di Auto Motor und Sport: “Se a parlare così fosse stato Montezemolo non lo avrei preso sul serio: per Luca il motorsport era tutto. Ma Sergio, a quanto pare, è più interessato al mero business al fine di offrire il miglior risultato possibile agli azionisti. Se la F1 non soddisferà in futuro le sue esigenze, allora credo che la Ferrari lascerà tutto. In quest’ottica, il Cavallino potrà vivere senza la Formula 1… ma non il contrario!”.