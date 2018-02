Autore:

CORAGGIO DA VENDERE Vi ricordate di Billy Monger? Quella giovane promessa dell'automobilismo britannico che lo scorso giugno perse entrambe le gambe in quel terribile incidente durante una gara di Formula 4 a Brands Hatch? A sette mesi da quella tragedia... il 18enne nato in Inghilterra è tornato a correre! Nella giornata di ieri, infatti, Billy è tornato alla guida di una monoposto, per la precisione sul circuito di Oulton Park e al volante di una Formula 3 adattata dal team Carlin in modo che potesse pilotarla con il solo utilizzo degli arti superiori.

LA STRADA È ANCORA LUNGA Com'è andato il test in questione? I messaggi postati su Twitter dal piccolo Billy parlano da soli: “Non pensavo che questo sarebbe stato possibile pochi mesi fa. La strada è ancora lunga ma l'obiettivo è più vicino. Grazie al team Carlin per averlo reso oggi possibile!”. Questa, invece, la risposta del reparto corse britannico: “Stai facendo un ottimo lavoro. Siamo orgogliosi di essere parte del tuo cammino e speriamo di essere insieme sulla griglia della British F3”.