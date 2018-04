Autore:

Simone Dellisanti

TUTTI A SANREMO Con il Rally di Sanremo il CIR (il Campionato Italiano Rally) riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il Rally del Ciocco conclusosi con la vittoria di Paolo Andreucci e Anna Andreussi sulla Peugeot 208 del team Peugeot Sport Italia. Sulle strade asfaltate di Sanremo la sfida si riaccende a partire dal 14 aprile con lo Shakedown di aprture fino a sabato. Qui sotto troverete i risultati delle giornate in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Rally di Sanremo in TV, in diretta o in differita.

IL TRACCIATO A longevità e tradizione è davvero difficile avere la meglio sul Rallye di Sanremo, che quest’anno taglia il traguardo delle 65 candeline e si propone come secondo appuntamento del calendario del Cir, il Campionato Italiano Rally. La gara ligure è in assoluto una delle più titolate al mondo e, anche in questa occasione, gli organizzatori hanno disegnato un percorso all’altezza della fama di questo rally, connotato come sempre dalle strade strette e insidiose dell’entroterra rivierasco.Tutto rigorosamente su asfalto, perché la terra non fa più parte della storia del rallye di Sanremo ormai da molti anni.

ORARI E PROGRAMMA Il secondo round del Campionato Italiano Rally sarà trasmesso in diretta sul sito ACI Sport. Di seguito il programma del Rally di Sanremo.

Orari e risultati delle PS

PS1: VEN - 15:45 PS2: VEN - 19:26 PS3: VEN - 19:55 PS4: VEN - 20:54 PS5: VEN - 23:08 PS6: VEN - 00:22 PS7: SAB - 11:54 PS8: SAB - 12:20 PS9: SAB - 12:38 PS10: SAB - 17:21

RISULTATI GIORNO 1

RISULTATI GIORNO 2