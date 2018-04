Autore:

Simone Dellisanti

DUO FANTASIA Ancora loro! Il trio di Peugeot Sport Italia, Paolo Andreucci e Anna Andreussi insieme alla Peugeot 208 T16 conquistano il 65°Rallye Sanremo. Paolo Andreucci non cambia, la sua voglia di vincere è troppo forte e sulle strade di Sanremo ha portato la sua Leonessa da corsa davanti a tutti, facendo suo il rally sanremese per la sesta volta, la quarta consecutiva.

DIETRO AL CAMPIONE Scherzando, possiamo dire quasi che le vittorie di Ucci e Ussi non fanno più notizia. Vediamo allora chi si è conquistato la seconda posizione dietro il pluricampione del CIR 2018, il Campionato Italiano Rally. Campedelli e Tania Canton sono sembrati gli unici in grado di impensierire i driver di Peugeot con il loro secondo posto, vincendo quattro Prove Speciali e conquistato con un distacco di 9’’7, sulla Ford Fiesta R5 di Orange1 Racing.

RIVINCITA E SCONFITTA Terzi assoluti si piazzano Umberto Scandola insieme a Guido D’Amore con la Skoda Fabia R5. Il veronese è riuscito così a recuperare il terzo gradino del podio, proprio in vista del traguardo finale, approfittandosi della foratura patita da Andrea Crugnola, sull’ultimo tratto cronometrato. Non solo buone notizie per Peugeot Italia. Tra i ritiri illustri dobbiamo segnalare il K.O del pilota siciliano Marco Pollara con la Peugeot 208 T16.

CLASSIFICA FINALE ​