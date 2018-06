Autore:

Giulia Fermani

VOLVO: AUTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Da poco incoronata World Car of The Year 2018, la Volvo XC60 si presenta sotto forma di one off super ecologica per accompagnare il nuovo piano a basso impatto ambientale della Casa svedese. Nodo cruciale del piano, è la promessa che dal 2025 il 25% delle plastiche presenti sulle auto svedesi saranno riciclate.

UNA ONE OFF "RICICLATA" La special super ecologica Volvo XC60 T8 Plug-In Hybrid accompagna l'annuncio di Volvo di voler contribuire attivamente a eliminare un po' di plastica dal nostro pianeta - o, per lo meno, a non seminarcene altra-. All'interno dell'auto manifesto del piano di Volvo di

voler ridurre al minimo l'impatto ambientale globale fibre rinnovabili e materie plastiche provenienti da reti da pesca e corde marittime dismesse, fibre di bottiglie in plastica Pet e mix di cotone riciclato proveniente dagli scarti dei produttori di abbigliamento. A quanto pare continuare a produrre auto premium senza distruggere il pianeta si può.