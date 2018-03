Autore:

Marco Rocca

E' DOPPIETTA Volvo fa incetta di premi quest'anno. Dopo aver vinto il riconoscimento come "Auto dell'Anno 2018" in Europa con la nuova XC40, la Casa svedese si mette in saccoccia anche il premio di World Car of The Year 2018 con la Volvo XC60.

CHE RISULTATO Nonostante gli esponenti europei fossero solo 28, in una giuria composta da 82 giornalisti provenienti dai cinque Continenti, la Volvo XC60 ha avuto la meglio sulle altre due finaliste, la Mazda CX-5 e Range Rover Velar. La premiazione, avvenuta nella giornata inaugurale del Salone di New York appena aperto, ha visto protagonista Anders Gustafsson, presidente e amministratore delegato di Volvo Car Usa che ha ritirato il l'ambitissimo premio.

LE ALTRE PREMIATE Oltre alla vincitrice assoluta i World Car Awards 2018 prevedono come sempre altri premi per categoria. II titolo di “World urban car of the year” è stato assegnato alla Volkswagen Polo, “World luxury car of the year” all’Audi A8, “World performance car of the year” alla BMW M5, “World design car of the year” alla Range Rover Velar. Unica eccezione, la giapponese Nissan Leaf, che ha vinto il premio “World green car of the year”.