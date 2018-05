Autore:

Marco Congiu

DALLA REALTÀ AL VIRTUALE La Mercedes Classe X è il primo pick-up della Stella di Stoccarda. Gemella più ricca della Nissan Navara, la Classe X ha debuttato quasi un anno fa in occasione della presentazione internazionale in Sudafrica, prima di essere duramente testata sulle strade italiane nei pressi di Amatrice. Adesso, la Classe X è pronta a divorare l'asfalto nel videogame The Crew 2, in prossima uscita su PS, Xbox One e PC.

QUALCHE MODIFICA Ovviamente, trattandosi di un videogame di corse automobilistiche, la Mercedes Classe X di The Crew 2 è stata profondamente rivista rispetto alla versione stradale. La carreggiata è più ampia, le gomme hanno dimensioni più importanti e compare un bel parabufali frontale. Oltre ad un motore profondamente rivisto nelle performance.

QUELLA REALE La Mercedes Classe X presente nel nostro mercato è equipaggiabile con tre diversi propulsori: la X220d e la X250d vantano un motore Diesel da 165 e 190 Cv, mentre è disponibile anche un propulsore a benzina da 165 CV. Sia per le motorizzazioni a gasolio che a benzina, la Classe X può avere una trasmissione manuale a sei marce o automatica a 7 rapporti. I prezzi per il nostro mercato partono da 36.978 euro. Nettamente più economica una cpoia di The Crew 2.