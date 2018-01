Autore:

Emanuele Colombo

CHI PAGA Si era parlato di abolirlo e invece è ancora in vigore: chiunque abbia un'auto con più di 185 kW di potenza (pari a 251,6 cavalli) si prepari a pagare l'addizionale erariale alla tassa automobilistica, il famigerato superbollo. Non solo chi sia proprietario del veicolo, ma anche chi ne sia solo usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

CHI NON DEVE PAGARE E' esentato dal pagamento chi abbia venduto il veicolo prima della scadenza annuale del bollo auto; chi usufruisca di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, chi abbia un veicolo storico (come definito dalla circolare 49/E 2011 dell'Agenzia delle Entrate); chi usufruisca di altro regime di esenzione.

QUANDO SCADE Se il bollo vi è scaduto il 31 dicembre 2017, il termine per il pagamento del superbollo è il 31 gennaio 2018, salvo diversamente specificato dalla vostra regione di residenza. Il pagamento del superbollo non è sostitutivo della normale tassa di circolazione, ma anzi si somma alla suddetta e va pagato contestualmente a essa.

QUANTO SI PAGA La spesa è pari a 20 euro per ogni kW eccedente i 185 kW di cui sopra, ma si ha diritto a uno sconto proporzionale all'età del mezzo. Per veicoli con 5 anni di età si paga il 60% del superbollo totale; il 30% per auto decennali e il 15% dopo 15 anni dalla data di costruzione. Dopo 20 anni il superbollo non è più dovuto. L’anno di costruzione si presume coincidente con l’anno di immatricolazione, salvo prova contraria. Per il calcolo suggeriamo la pagina http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/bollo/calcolo/calcolosuperbollo.htm.

COME SI PAGA Chi non è titolare di partita IVA può pagare in banca, in posta, tramite servizi di pagamento online o recandosi presso agenti autorizzati alla riscossione come le tabaccherie. Chi invece ha partita IVA può effettuare un versamento tramite modulo F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione. Il codice tributo da specificare è 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica.