Autore:

Lorenzo Centenari

L'OFF-ROAD NON È OFF-LIMITS Volessimo fare del sarcasmo, diremmo che - visti i numerosi inconvenienti che i robotaxi incontrano su asfalto - la guida autonoma ha individuato la soluzione definitiva. Quella di funzionare direttamente giù dalla banchina stradale. Scongiurando una volta per tutte l'eventualità di uscire di carreggiata. E invece, il sarcasmo lo mettiamo momentaneamente da parte. Perché l'idea Jaguar Land Rover di auto senza conducente progettata per l'off-road è affascinante.

AUTONOMOUS ALL TERRAIN Dal Regno Unito parte il primo progetto al mondo per accompagnare in fuoristrada l'auto a guida autonoma, un programma cioè che equipaggi il mezzo di massime proprietà di controllo in ogni condizione stradale e meteorologica: fango, pioggia, ghiaccio, neve, nebbia. CORTEX il nome affidato a una missione nella quale Jaguar Land Rover crede convinta, nella certezza che anche in futuro la guida in off-road resti un pilastro della propria attrattività.

5 DIMENSIONI DI CORTECCIA Il progetto CORTEX ruota attorno a una tecnologia che JLR ribattezza "5D" e che rielabora in tempo reale i segnali trasmessi da sensori acustici, visivi ed elettromagnetici, alias radar e LiDAR (Light Detection and Ranging). La combinazione multidimensione restituita dal sistema di bordo permette al veicolo di ricostruire con estrema fedeltà l'ambiente all'interno del quale si sta muovendo. E di adottare le contromisure necessarie a neutralizzare gli ostacoli.

FRONTIERE INESPLORATE Partner di Jaguar Land Rover nello sviluppo di un Suv a guida autonoma in grado di destreggiarsi anche su terra, sabbia o neve, così come di orientarsi nel bel mezzo di una tormenta, l'Università di Birmingham (leader a livello mondiale nelle tecnologie radar per piattaforme autonome), e l’azienda Myrtle AI, attiva nell'area dell'apprendimento automatico. Studio a tavolino di algoritmi e migliaia di chilometri in off-road spalancheranno nuovo frontiere.