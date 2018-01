Autore:

Lorenzo Centenari

FUOCO AMICO Strana la vita. Proprio mentre registri il record storico di vendite globali, il mercato domestico ti molla. O quasi. Comunque non partecipa alla festa, e impone giocoforza un sofferto cambio di strategia. Effetto Brexit e confusione generata dalle imminenti imposte sui motori diesel: succede così che i britannici comprano meno auto e che Jaguar Land Rover, il maggior costruttore dell'Isola, si vede costretto a ridurre la produzione interna.

SMALTIRE LE SCORTE Lo stabilimento interessato dalla riorganizzazione temporanea è quello di Halewood, contea del Merseyside, dove si assemblano i Suv Land Rover. Troppe le Range Rover Evoque e le Discovery Sport che giacciono ferme nei magazzini: necessario prima smaltire gli stock, solo allora sarà nuvamente possibile riprendere i ritmi di lavoro precedenti.

MAI COSÌ BENE, MAI COSÌ MALE Il paradosso consiste nel fatto che Jaguar Land Rover ha archiviato un 2017 da applausi, registrando su scala mondiale volumi di produzione superiori del 7% rispetto all'anno precedente (621.109 mila esemplari). Ma constatando al tempo stesso la sensibile flessione del mercato interno, crollato complessivamente del 5,7%. In Gran Bretagna, recentemente solo il 2009 aveva fatto segnare un calo peggiore.

BREXIT, TD-EXIT Due i fattori che influenzano oggi la propensione alla spesa dei sudditi di Sua Maestà: il percorso di uscita dall'Unione Europea, e in contemporanea la decisione del Governo di tassare pesantemente gli acquisti di veicoli a gasolio a partire dal prossimo aprile, carburante destinato a poco a poco (giusto o sbagliato che sia) ad essere messo al bando. Poiché le vendite di turbodiesel contano per JLR nella misura del 90%, si capisce come la politica non remi a favore.