Autore:

Giulia Fermani

IMPERDIBILI 100 Maggio è iniziato da poco e se state pensando di cambiare auto, vi interesserà sapere che per tutto il mese Fiat e Lancia hanno messo a disposizione dei clienti incentivi per un totale complessivo di 100 milioni di euro. Della proposta speciale dei marchi Fiat e Lancia fa parte anche un nuovo finanziamento che permette di iniziare a pagare la nuova auto da gennaio 2019…senza anticipo.

L'OFFERTA Grazie alla nuova iniziativa proposta da Fiat e Lancia, a maggio, per mettersi in garage una Panda o una Ypsilon in pronta consegna basterà sborsare rispettivamente 7.400 euro e 8.950 euro: la versione a GPL, tra l’altro, allo stesso prezzo del benzina. Non solo Panda e Ypsilon, però: i vantaggi del mese di maggio si estendono all'intera gamma con 500L in offerta a 13.500 euro, Fiat Tipo 5 porte da 12.500 euro con tutti gli optional in omaggio, Qubo a 10.250 euro e Doblò a 13.950 euro. E ancora 500X a partire da 15.500 euro e 500 a 9.990 euro. Per la famiglia del cinquino, inoltre, è disponibile l’opzione di finanziamento Galaxy4U, con il nuovo Samsung Galaxy S9 in omaggio.Per presentare al pubblico la nuova iniziativa Imperdibili 100 sono stati organizzati due Porte Aperte nei fine settimana dal 12-13 e 26-27 maggio.