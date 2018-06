Autore:

Matteo Gallucci

DEBUTTO AL PARCO VALENTINO Danilo Toninelli sceglie il Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino 2018 come prima uscita pubblica da neo Ministro dei Trasporti. Durante l'inaugurazione ha dichiarato davanti alla stampa e visitatori del Salone di Torino di credere molto nella mobilità sostenibile e di essersi confrontato positivamente con gli operatori del settore. Toninelli si impegna in prima persona, assieme al suo ministero, ad accompagnare costantemente questa evoluzione per creare nuovi posti di lavoro e migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini italiani. Il Ministro del Movimento 5 Stelle sposa quindi la linea del vicepremier Luigi di Maio riguardo ad un futuro nel campo automotive sempre più green, rivolto al cambiamento.

LA POLEMICA Durante la visita del Salone dell'Auto all'Aperto, Toninelli ha replicato con una battuta al Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, forte sostenitore della TAV, invitandolo a non sdraiarsi sui binari del treno per bloccare la Torino-Lione perché: "...probabilmente potrebbe non passare alcun treno". Nella battuta c'è la notizia visto che nel programma di governo è indicata la revisione totale del progetto TAV con una valutazione molto approfondita dei costi dell'opera e benefici.