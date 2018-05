Autore:

Marco Congiu

MENO 30 La quarta edizione del Salone dell'Auto di Torino – Parco Valentino 2018 è ai blocchi di partenza. Nell'ultima conferenza stampa prima del via, il Presidente Andrea Levy ha ufficializzato gli ultimi dettagli di un programma che si rivela essere quantomai ricco, con la città della Mole che sarà protagonista più che mai grazie ad eventi ad hoc.

DI TUTTO PER TUTTI L'edizione 2018 del Salone dell'Auto di Torino sarà una naturale evoluzione di quanto visto negli scorsi anni. Non più unicamente una kermesse racchiusa nel Parco Valentino, ma anche una sfilata continua per le vie di Torino, con alcuni eventi davvero immancabili. Si parte forte con la sfilata delle ore 20.00 di mercoledì 6 giugno quando una serie di automobili affidate ai presidenti dei marchi presenti si farà sentire per le strade cittadine. Tra i presenti si confermano i nomi di Horacio Pagani e Giorgetto Giugiaro. Alle 14.00, invece, una struttura provvisoria in via Mattioli sarà teatro della partenza di una sfilata di prototipi, mentre allo stesso orario nel Cortile del Castello del Valentino i visitatori potranno ammirare una mostra per i 50 anni di Italdesign. Tanta carne al fuoco anche nei giorni successivi, come ad esempio il settantesimo compleanno di Porsche che cade l'8 giugno.

INFO E BIGLIETTI Per assistere a determinate esibizioni è richiesto un biglietto elettronico ai visitatori, scaricabile dall'apposita sezione del sito che trovate a questo link. L'ingresso al Parco Valentino è come al solito libero, con 38 case presenti alle quali se ne potrebbero aggiungere altre 2 o 3.