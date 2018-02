Autore:

Lorenzo Centenari

GLI UOMINI PREFERISCONO LA VERDE C'è vita oltre l'elettrico? Per chi saprà innovare, il futuro viaggerà anche a benzina e turbodiesel. Perché se è alla classica pompa della verde, o alla pistola nera del gasolio, che gli automobilisti vorranno sempre rifornirsi, il mercato non potrà ignorare il trend. Il cliente ha sempre ragione, e al momento il cliente ancora ordina diesel e benzina. L'auto che si carica alla presa di corrente è una certezza. Ma non la sola opzione.

L'ELETTRICO? IMMATURO A misurare le preferenze "alimentari" delle automobili europee è stata Mazda: il sondaggio commissionato dalla Casa giapponese svela come una media di quasi 6 automobilisti su 10 (il 58% del campione) sia convinto che benzina e gasolio abbiano speranza. E che l'innovazione non si limiterà alla sfera della mobilità a zero emissioni: c'è margine per lo sviluppo anche dei combustibili tradizionali, purché puliti e dai consumi contenuti.

ITALIANI, POPOLO DI BENZINAI La ricerca assegna a Paesi come Polonia, Germania, Svezia e Spagna la quota maggiore di sostenitori di benzina e diesel. Il rapporto Mazda esplora anche le ragioni di una simile affezione. Che a quanto pare, risiedono in parte anche nel piacere di guida: a parità di costi di esercizio, in gran parte dei casi (33%) il consumatore continuerebbe a preferire i motori termici. Sotto questo profilo, in Italia diesel e benzina hanno la maggioranza assoluta (54%).

SKYACTIV-X Non è una coincidenza che a commissionare lo studio sia proprio Mazda, compagnia nei cui laboratori, parallelamente all'implementazione di soluzioni di mobilità elettrificata, si lavora giorno e notte alle tecnologie benzina e diesel del domani. Troppo efficienti, il progetto Skyactiv-X e suoi corollari, per non essere percorsi fino in fondo. Lunga vita ai derivati del petrolio, esclama Mazda. Il passaggio di consegne all'auto elettrica non è ancora dietro l'angolo.