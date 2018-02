Autore:

Giulia Fermani

NUOVE MOTORIZZAZIONI Confermata la notizia dell'arrivo di motorizzazioni Skyactiv aggiornate​ per la Mazda CX-5 per il mercato giapponese. In attesa di conoscere quando saranno disponibili per il mercato europeo è molto probabile che debutteranno in anteprima come equipaggiamento della nuova Mazda 6,​​ ​​al debutto a inzio marzo al Salone di Ginevra 2018.

I BENZINA MIGLIORATI E 190 CV PER IL DIESEL Le nuove motorizzazioni, derivate da quelle della sorella maggiore a 7 posti Mazda CX-8, comprendono i migliorati benzina 2.0 e 2.5 Skyactiv-G con nuovi pistoni a basso attrito, scarico e iniettori modificati. Lato diesel, invece, per il 2.2 Skyactiv-D della Mazda CX-5 dovrebbe arrivare la versione da 190 cv e 450 Nm a sostituzione dell'attuale motore che eroga 175 cv.