Autore:

Giulia Fermani

AUDI PUNTA SULL'ELETTRICO Il piano di elettrificazione della gamma dei quattro anelli procede a grandi passi. Dopo aver elettrificato la gamma Audi A8 e aver messo a disposizione dei 2.0 TFSI da 190 e 252 cv delle famiglie A4 e A5 la configurazione MHEV (Mild-hybrid​ electric vehicle) a 12 volt è ora la volta della seconda generazione della A7 Sportback di guardare al futuro. Con una rete di bordo principale a 48 Volt, in comune con l'ammiraglia A8.

20 ELETTRICHE IN 7 ANNI I modelli Audi Mild-hybrid possono circolare nonostante i blocchi del traffico, hanno libero accesso alle ZTL, non devono pagare il parcheggio sulle strisce blu e, in alcune regioni, non pagano neanche il bollo. L'obbiettivo dream di Audi? Continuare ad aggiungere sorelle a Audi A3 Sportback e-tron e Audi Q7 plug-in arrivando a elettrificare venti modelli entro i prossimi sette anni.