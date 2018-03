Autore:

Marco Congiu

LA RIVALE Audi ha diffuso la prima immagine della E-Tron GT, auto elettrica che per il marchio premium del Gruppo Volkswagen andrà a scontrarsi direttamente con la Tesla Model S. La E-Tron GT è una concept che vedrà la luce prima della fine del decennio e potrebbe avere in comune la piattaforma della Mission E, prima Porsche elettrica in arrivo nel 2019, per ridurre il costo di produzione.

MADE IN GERMANY L'Audi E-Tron GT verrà prodotta nello stabilimento tedesco di Neckarsulm. La E-Tron GT che vediamo in questa immagine è qualcosa di più di una concept, con forme che sembrano avvicinarsi maggiormente ad un prototipo fatto e finito, fattore che indica come in Audi siano già avanti con studi e lavori sul progetto. Linee affilate, quattro porte ben visibili e posteriore tagliente sembrano essere i caratteri distintivi di questa sportiva elettrificata chiamata a rivaleggiare con la celeberrima Model S.

PIANO A LUNGA SCADENZA Volenti o nolenti, il Dieselgate ha spinto il gruppo Volkswagen ad una svolta importante verso l'elettrificazione. Un esempio sono le componenti della famiglia I.D., la I.D. Crozz, la I.D. e la neonata I.D. Vizzion vista al Salone di Ginevra, ma anche la Porsche Mission E e la Mission E Cross Tourer, oltre all'Audi E-Tron, SUV ammirato sempre in Svizzera. E proprio l'azienda di Ingolstadt sta vivendo l'alba di una nuova era, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere i 20 modelli elettrici a listino entro il 2025.