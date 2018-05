Autore:

Giulia Fermani

RICONOSCIMENTI Tra i vari "Best Car of..." "Top Car of...", c'è un riconoscimento in particolare che sta molto a cuore a Case e addetti ai lavori. Si tratta degli Auto Trader Awards, dove a decretare quale sia l'auto migliore non sono giornalisti e tecnici di settore ma le persone comuni, quelli che l'auto la mettono alla frusta (e spesso alla gogna) ogni giorno, in prima persona. Quest'anno, a convincere i 43mila utenti votanti e ad aggiudicarsi l'ambito titolo di migliore auto del 2018 secondo gli Auto Trader Awards è stata...rullo di tamburi...la Skoda Octavia. Rivali direttisime, che si sono aggiudicate rispettivamente la seconda e la terza posizione, Bmw Serie 1 e Peugeot 2008. Di seguito i criteri di valutazione e la classifica completa.

LE RIVALI Questo secondo premio indetto da Auto Trader, il più grande settore automobilistico digitale del Regno Unito, oltre alle 13 vincitrici ha portato al debutto le nuove categorie per il 2018 "Best Car for Dogs Owners" e "Best Value Brand”. Lo scopo, infatti, è valutare un’auto in base alle esigenze del pubblico a cui è destinata. Di seguito la classifica per categoria:

1.New Car of the Year: Skoda Octavia

2.Best Family Car: Skoda Superb

3.Best Car for City Driving: Ford Kuga

4.Best Value New Car: Kia Rio

5.Best Car for Long Distances: Hyundai Tucson

6.Most Fun Car to Drive: Mazda MX-5

7.Brand with the Best Car Features: Nissan

8.Best Car Launched in the last year: Volvo XC60

9.Best Value Brand: Dacia

10.Best Car for Dog Owners: Honda Civic

11.Most Reliable Brand: Lexus

12.Best Car for New Drivers: Kia Rio

13.Best Green Car: Volkswagen Passat GTE Estate