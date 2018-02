Autore:

Lorenzo Centenari

ONE CAR SHOW Milletrecento metri quadri di palcoscenico per l'esibizione di una star. Tocca a nuova Peugeot 508 recitare il ruolo di protagonista dello stand del Leone al Salone di Ginevra 2018, la vetrina individuata come trampolino di lancio per la berlina, e non solo lei. L'esposizione Peugeot riserva infatti altre invitanti sorprese, non solo automobilistiche.

508 BUONI MOTIVI L'ultima generazione di Peugeot 508 si distingue per la silohuette da berlina/coupé (cristalli senza cornice, portellone stile fastback), con frontale ispirato al concept Instinct e posteriore con fari a Led allungati e tridimensionali collegati da una fascia orizzontale nero lucido. Spettacolari gli interni: l'i-Cockpit è qui interpretato da un volante compatto con corona appiattita, un touch-screen HD capacitivo da ben 10 pollici e 7 tasti stile pianoforte (Toggle Switches).

MULTIAVVENTURA Per Peugeot, Ginevra significa un po' anche nuovo Rifter, l'erede designato del Partner. Disponibile a 5 o 7 posti, Peugeot Rifter è un polivalente multispazio che coniuga stile forte ed eleganza, selvaggio spirito da Suv e maneggevolezza a prova di città. A poca distanza dalla versione ordinaria, sullo stand fa mostra di sé anche il prototipo di Rifter in edizione 4x4: trazione integrale Dangel, distanza da terra superiore di 80 mm e mountain-bike elettrica Peugeot eM02 FS Powertube integrata.

CUOR DI LEONE A vigilare sui suoi ospiti, infine, ecco alzarsi fiero il Leone Peugeot. Nuovo ambasciatore del Marchio, il felino simbolo del costruttore francese si presenta sottoforma di scultura lunga 12,5 metri e alta 4,8 metri. Progettato dagli stilisti del Peugeot Design Lab, il Leone celebra i 160 anni della nascita dell’emblematico logo Peugeot.