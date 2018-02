Autore:

Giulia Fermani

PER TUTTI I TERRENI Vi abbiamo già raccontato del nuovo multispazio di Peugeot che verrà presentato al Salone di Ginevra 2018, Peugeot Rifter, a.k.a l'erede naturale del Partner Tepee attualmente in listino. Quello che forse non sapete è che al suo fianco alla kermesse elvetica la Casa del Leone porterà anche la mountain bike​ elettrica Peugeot eM02​ con nuovo telaio con batteria Bosch da 500 Wh integrata che assicura 125 km di autonomia.

QUANDO ARRIVA? La mountain bike elettrica Peugeot eM02 FS segna l’inizio della nuova generazione di eBike con batteria compatta integrata nel telaio. Equipaggiata con sospensioni anteriori e posteriori e ruote da 27,5 pollici per affrontare i terreni più proibitivi è proposta in giallo anodizzato satinato e sarà disponibile, in due modelli a partire da 4.599 euro, da marzo 2018.