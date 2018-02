Autore:

Giulia Fermani

PIU' DI UN LEONE ALLA KERMESSE ELVETICA Al Salone di Ginevra la Casa del Leone non porterà solo la versione berlina della nuova Peugeot 508. Accanto alla rinnovata Peugeot 508,​ pronta a competere con Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Opel Insignia, Audi A4, Mercedes Classe C e BMW Serie 3, Peugeot metterà in mostra dall'8 al 18 marzo l'ultima fatica della divisione creativa Design Lab: la scultura di un leone lunga 12,4 metri e alta 4,7 metri. La gigantesca scultura di leone rappresenta una modernizzazione -attraverso il design geometrico delle superfici fluide e scolpite- di quello che da 160 anni è l’emblema del marchio Peugeot. Guarda la gallery in attesa di vederla dal vivo sullo stand Peugeot al Salone di Ginevra.