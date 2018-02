Autore:

Luca Cereda

N ANTICIPO Eccola qui, la nuova Peugeot 508 che uscirà nelle concessionarie a settembre 2018 in versione berlina – mentre probabilmente dovremo aspettare il 2019 per la SW. Le prime foto ufficiali sono comparse online stamattina mostrando per la prima volta gli esterni e gli interni dell'auto, profondamente rinnovata in quest'ultima generazione.

C'E' ANCHE SPORTIVA Al salone di Ginevra 2018 la vedremo da vicino. Complice una fanaleria (a LED) dai tratti felini, il frontale della nuova Peugeot 508 2018 è molto aggressivo e sfoggia due differenti mascherine a seconda della versione: quella a matrice è riservata alla 508 GT, che si presume essere una più sportiveggiante nel look e più prestazionale quanto a motori. Segni particolari, tra gli altri, anche il doppio scarico cromato, cerchi dedicati e le calotte specchi scure.

INTERNI Un netto salto di qualità lo hanno fatto anche gli interni, che confermano come la berlina francese intenda insidiare la clientela del segmento premium. Con rivestimenti di pregio, modanature a effetto legno e una certa dose di cromature – soprattutto per quanto riguarda la GT – a testimoniare l'ambizione della nuova Peugeot 508.

ANCHE IBRIDA? Si attendono ancora notizie ufficiali riguardo i motori, ma è probabile che la 508 2018 vada ad aprire il listino del diesel con il nuovo 1.5 BlueHDi già lanciato sulla 308, arrivando fino ai 2.0 litri di cilindrata con potenze da 150 e 180 cv. Si parla anche di una 508 ibrida, che potrebbe, proprio grazie all'aiuto dell'elettrico, essere l'unica a trazione integrale.