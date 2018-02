Autore:

Luca Cereda

COME SI CAMBIA... per non morire? O meglio, senza esagerare, per resistere di fronte all'avanzata dei SUV, che spinge al declino station wagon e berline di medio-grande misura, specialmente se generaliste? Un bell'esempio ce lo darà la nuova Peugeot 508, in arrivo nel 2018 con rinnovate ambizioni. Stando alle informazioni raccolte, vedremo prima la berlina, esposta al salone di Ginevra 2018 per poi raggiungere le concessionarie in autunno, mentre la wagon si farà attendere fino al prossimo salone di Parigi per poi andare in vetrina all'inizio del 2019.

SVOLTA PREMIUM La nuova Peugeot 508 2018 non andrà a sfidare solamente le rivali storiche, ovvero Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Opel Insignia, ma anche alle wagon premium: Audi A4, Mercedes Classe C, BMW Serie 3. Con un prodotto più attraente nel design, curato negli interni e ricco di tecnologia. Per questo dovrebbe arrivare anche una Peugeot 508 ibrida plug-in nel 2018; con 50 km di autonomia in solo elettrico e, forse, la trazione integrale fornita proprio dalla spinta dell'elettrico sull'assale posteriore.

FUORI Di sicuro questo nuovo modello punterà forte sullo stile, mutuato dalla concept Instinct, mostrata dal Leone all'ultimo salone di Ginevra per aprire il proprio, personale discorso sulla guida autonoma. Segni particolari: un posteriore sfuggente e la firma luminosa posteriore allargata, a LED trasversali, che ritroveremo sulla 508. Il tutto in un packaging più compatto, che porterà la nuova Peugeot 508 ad accorciarsi di qualche centimetro fino ai 4 metri e 75 centimetri (circa) di lunghezza.

DENTRO Per gli interni, nati invece sulla concept Exalt, non c'è da attendersi troppa differenza rispetto a 3008 e 5008. Ma rispetto alla 508 attuale l'abitacolo sarà tutto un altro mondo, con l'ultima generazione dell' i-Cockpit, uno schermo per l'infotainment da 8'' e la strumentazione digitale che include anche le indicazioni del navigatore.

MOTORI La maggior parte della gamma si comporrà di motorizzazioni super collaudate dal gruppo PSA. Tuttavia, non mancheranno delle new-entry, a partire dal nuovo 1.5 BlueHDi, mentre il 2.0 litri turbodiesel sarà abbinato al nuovo cambio automatico a 8 rapporti già previsto sul SUV DS7 Crossback.