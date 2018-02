Autore:

Emanuele Colombo

ARIA DI FAMIGLIA Atteso al prossimo Salone di Ginevra 2018, si svela il nuovo Citroën Berlingo 2018, che non rinuncia alle tradizionali doti da veicolo commericale ma guadagna allestimenti, finiture e soluzioni comfort perfette per un uso da famiglia. Il design sottolinea il family feeling con gli altri modelli della casa: tanto nel profilo rialzato del frontale quanto nelle protezioni AirBump che vivacizzano le fiancate.

I MOTORI A BENZINA Disponibile dalla seconda metà del 2018 nelle misure M e XL – da 4,40 e 4,75 metri di lunghezza – entrambe offerte con 5 o 7 posti, il nuovo multispazio Citroën sarà proposto con due motorizzazioni a benzina e quattro a gasolio. Alimentati a “verde”, tutti dotati di dispositivo Start & Stop, sono i PureTech 1.2 nelle varianti da 110 e 130 cavalli, con quest'ultima dotata di cambio automatico EAT8 (a partire dal secondo semestre 2019).

LE VARIANTI DIESEL I Diesel 1.5 BlueHDi saranno invece declinati nelle varianti da 75 e 100 cavalli, privi di Start & Stop, oppure da 100 e 130 cavalli con Start & Stop. A partire dal secondo semestre 2019 la versione più potente dell'auto sarà offerta anche in abbinamento con il cambio automatico EAT8.

SEDILI A SCOMPARSA Interessanti sono le soluzioni d'arredo, che promettono di rendere il nuovo Berlingo una vettura assai versatile. Il divanetto posteriore, per esempio, è formato da tre sedili indipendenti, che si ripiegano a scomparsa, fino a formare un pianale piatto e livellato con il sedile del passeggero anteriore: anch'esso a scomparsa. Il risultato è un piano di carico lungo fino a 2,70 metri il Berlingo taglia M e 3,05 metri per la versione XL.

CAPACITÀ DI CARICO Il volume del bagagliaio arriva a 775 litri nella versione M e 1.050 litri in versione XL. Il lunotto posteriore apribile agevola le operazioni di carico. Anche a bordo c'è tanto spazio: ben 186 litri suddivisi in 28 vani portaoggetti, tra cui quelli del tetto multifunzione Modutop e il cassettino sulla plancia Top Box. E tra le dotazioni comfort ci sono tavolini e luci di lettura singole per chi siede dietro.

AIUTI ALLA GUIDA Sono 19 le tecnologie di aiuto alla guida e comprendono l’Head up Display a colori, il regolatore di velocità adattativo, il mantenimento di corsia, il riconoscimento dei cartelli stradali, la frenata automatica di emergenza, il FlankGuard che informa di ostacoli laterali in manovra, la telecamera di retromarcia con vista panoramica a 180°, il parcheggio semi-automatico Park Assist e il controllo della stabilità del rimorchio. Per l'intrattenimento, il sistema di bordo è compatibile con Android Auto, Apple Car Play e MirrorLink.

I COLORI DEGLI INTERNI Quattro sono i possibili allestimenti per gli interni. L’ambiente di serie punta sulla sobrietà e prevede l'abbinamento tra grigio e verde acqua; l’ambiente Metropolitan Grey è più vivace, grazie al tessuto Slash Grey ravvivato da una fascia verde brillante. Summertime offre un abbbinamento tra il turchese dei rivestimenti e la plancia in Grigio Chiné; infine l'allestimento Wild Green del pack XTR propone varie gradazioni di verde per plancia e rivestimenti, con una fascia arancione a contrasto sugli schienali.