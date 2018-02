Autore:

Lorenzo Centenari

BUMP! La Berlingo e la berlina. In prima linea, al Salone di Ginevra 2018 Citroen schiera nuova C4 Cactus e la terza generazione del proprio pratico multispazio, ora a sua volta equipaggiato dei caratteristici Airbump sul bordo inferiore della fiancata. Ginevra e Parigi distano poche ore di auto: per il Double Chevron è quasi come giocare in casa, la vetrina elvetica è strategica.

ICONA Coerente coi recenti dettami stilistici del marchio (vedi i cuscinetti in poliuretano sulle portiere), Citroen Berlingo prende posto al Palexpo rinnovato sia in chiave design, sia lato comfort. Più spazio a bordo, maggiori soluzioni di modularità. La terza generazione poggia su una nuova piattaforma, offre 19 funzioni di assistenza alla guida e 4 tecnologie di connettività, infine si articola su 2 misure: M (5 posti) e XL (7 posti). Nuovo Berlingo sarà commercializzato dal secondo semestre 2018.

CACTUS All'esordio in un salone internazionale, nuova C4 Cactus prende a sua volta le distanze dalla precedente versione e non solo sotto il profilo stilistico. Gli Airbump "crollano" verso il basso e si riducono di superficie, mentre il frontale acquista espressività e mascolinità. All'interno, via il il divano unico della prima serie, spazio a nuovi sedili dalla schiuma ad alta densità. Ma l'innovazione è sottopelle: gli Smorzatori Idraulici Progressivi garantiscono alla guida un favoloso effetto “tappeto volante”.

RIP CURL Citroën approfitta di Ginevra per consolidare l'immagine di altri suoi prodotti di recente concezione, come la serie speciale C4 Picasso Rip Curl, in corso di commercializzazione, e lo SpaceTourer Rip Curl Concept, inedito concept di van 4X4 allestito come avventuroso compagno di evasione. Non potevano infine mancare nuova C3 Aircross (già 50.000 unità sotto contratto), e la elegante serie speciale C3 "Elle".