Autore:

Giulia Fermani

UNA SPECIAL TUTTA PER LEI Dal lancio sul mercato nel 2016 la Citroen C3 è già finita nel garage di 230.000 automobilisti in tutta Europa. Sull’onda dell’entusiasmo per l’auto che si è aggiudicata il premio Auto Europa 2018 Citroen propone ora la versione speciale Elle, realizzata in collaborazione con la famosa rivista di moda. Citroen C3 Elle si distingue per la carrozzeria Polar White abbinata al Soft Sand del tetto, mentre i tocchi Cherry Pink, interni ed esterni, fanno chiaramente intuire come questa Special si rivolga prevalentemente al pubblico di automobiliste in rosa. Esattamente come la versione normale, nonostante le dimensioni contenute (3,99m di lunghezza), Citroen C3 Elle offre molto spazio per le commissioni quotidiane e le gite fuoriporta, complici le cinque porte, i diversi vani portaoggetti, tra cui un cassettino da 6,25 litri, e il bagagliaio da 300 litri.

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE E OPTIONAL La versione speciale Citroen C3 Elle, basata sull’allestimento Shine, offre di serie il Mirror Screen, il Pack Visibilità, la funzione Hill Assist, il regolatore e limitatore di velocità, l’avviso di superamento di corsia e il riconoscimento dei limiti di velocità. Disponibili come optional, invece, i cerchi in lega da 17 pollici Cross Diamantati, la telecamera di retromarcia e il Connect Box con Pack SOS e assistenza inclusi. Alla voce tecnologia di bordo tra gli optional spuntano anche il Connect Nav con schermo Touch Pad 7 pollici con riconoscimento vocale, Active Safety Brake, Driver Attention Alert e ConnectedCAM.

​MOTORIZZAZIONI Citroen C3 Elle sarà ordinabile in Italia a partire da febbraio con due motori benzina, il PureTech 82 e il PureTech 110 S&S abbinato al cambio automatico a 6 rapporti (EAT6). A listino anche il diesel, nelle varianti BlueHDi da 75 e 100 cv con cambio manuale.