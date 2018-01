Autore:

Lorenzo Centenari

WAGON DELLE NEVI Sarà svelata con ogni probabilità nella seconda metà del 2018, insieme alla rispettiva versione sedan. Nel frattempo, qualcuno l'ha immortalata intenta a svolgere le prove generali. Dalle foreste innevate della madrepatria Svezia, ecco le foto spia della seconda generazione di Volvo V60, la wagon con BMW Serie 3 Touring nel mirino. Auto Express ha sorpreso un prototipo camuffato di V60 2018 sia durante la marcia, sia alle prese con il rifornimento. Di benzina.

XC60 STYLE La V60 paparazzata in Svezia è opportunamente mascherata da pannelli ed adesivi, tuttavia anche in formato camouflage l'aspetto della nuova familiare Volvo di taglia media è facilmente delineabile. Si apprende ad esempio come il design ricalchi in buona sostanza quello del Suv XC60 (si osservi la forma dei fari con tecnologia Led), fratello a guida alta con il quale condivide la piattaforma modulare SPA. E proprio come lo sport utility al suo pari livello, V60 2018 mutuerà numerosi dettagli stilistici dall'alto di gamma Volvo: S90, V90 ed XC90.

LUSSO DI BORDO Delle super Volvo di ultima concezione, nuova V60 riprende anche il musetto dagli spigoli ortogonali e la elegante calandra squadrata. Rispetto all'edizione oggi in commercio, a differenziarsi saranno però soprattutto gli interni, frutto a loro volta di un copy& past da XC60 e dalla famiglia 90. Con ogni probabilità, quindi, stesso progetto di infotainment, col display touch screen a orientamento verticale dal quale governare ogni funzione, stesso tasso di qualità per materiali e finiture.

PLUG-IN HYBRID Passiamo ora ai motori. Nuova Volvo V60 adotterà con buona approssimazione una gamma di 4 cilindri benzina e turbodiesel, in particolare le stesse unità da 2 litri D4 e D5 che equipaggiano la wagon ammiraglia V90. Quasi certi anche lo sposalizio con il pari cilindrata T5 turbo benzina, e soprattutto con la già esistente variante T8 con tecnologia plug-in hybrid da 400 cv. Ma non è detto che l'alimentazione ibrida ricaricabile venga qui espressa anche da un altro motore di minori dimensioni.

SAFETY FIRST Last but not least, la sicurezza. Nuova Volvo V60 2018 sarà armata di tutta l'elettronica che il marchio ha di recente sviluppato in materia di assistenza alla guida. Lecito quindi attendersi sia dispositivi salva-pedoni, quindi di natura passiva, sia funzioni di assistenza attiva come frenata automatica di emergenza con riconoscimento ostacoli, rear-cross trafic alert, inoltre un programma di guida semi-autonoma che alla tecnologia di matrice tedesca non avrà proprio nulla da invidiare.