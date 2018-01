Autore:

Giulia Fermani

OVER THE TOP Come ogni anno, Euro NCAP ha pubblicato l’ elenco dei Best in Class, vale a dire dei veicoli che hanno dimostrato complessivamente le prestazioni migliori nelle rispettive categorie. Se si tiene conto dei punteggi ottenuti alle voci sicurezza adulti, sicurezza bambini, sicurezza pedoni e Safety Assist è però Volvo XC60 che si è attestata ai vertici di tutte le categorie, portando a casa il titolo di auto più sicura del 2017.

UN ANNO DI SUCCESSI PER LA XC60 Non solo la migliore della sua categoria ( grande Suv), Volvo XC60 nel 2017 ha messo al tappeto tutte le avversarie ottenendo un quasi perfetto 98% alla voce sicurezza adulti e il punteggio di 87% per la sicurezza bambini, 76 % per la sicurezza pedoni e 95% per il Safety Assist. Il successo ottenuto da Volvo XC60 nel 2017 replica il riconoscimento ottenuto nel 2015 dalla sorellona XC90 e crea una base solida per raggiungere l’obbiettivo prefissato dalla Casa per cui, entro il 2020, nessuno dovrà essere ucciso o gravemente ferito a bordo di una nuova Volvo. Il primo posto nei test Euro Ncap è solo uno dei riconoscimenti ottenuti dalla XC60 nel 2017: già nominata Auto dell'Anno 2017-18 in Giappone è stata anche vincitrice, nel Regno Unito, dei Car Tech Awards e del premio Professional Car 2017 come Luxury SUV of the Year.

BEST IN CLASS Interessante anche l'elenco dei veicoli risultati migliori nelle rispettive categorie in base alla somma pesata dei punti ottenuti alle voci sicurezza adulti, sicurezza bambini, sicurezza pedoni e Safety Assist. Con i punteggi rispettivamente di 96%, 85%, 85% e 82%, ai vertici della categoria Executive troviamo la Volkswagen Arteon. Di nuovo Volkswagen anche al top delle categorie Piccolo Suv, con la nuova T-Roc e Supermini, con la Polo, rispettivamente con i punteggi di 96%, 87%, 79% e 71% (VW T-Roc) e 96%, 85%, 76% e 59% (VW Polo). ​ Nella categoria Piccolo Monovolume si è distinta la Opel Crossland X ottenendo il punteggio di 85% (sicurezza adulti), 84% (sicurezza bambini), 62% (sicurezza pedoni) e 57% (Safety Assist) mentre tra le Familiari Piccole hanno spiccato la Subaru XV ( con punteggi di 94%, 89%, 84% e 86%) e la Subaru Impreza (94%, 89%, 82% e 68%).