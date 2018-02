Autore:

Emanuele Colombo

CITYCAR ELETTRICA Tra concept e progetti in divenire, saranno tante le auto elettriche presenti al Salone di Ginevra 2018. Una delle più concrete e reali è la nuova citycar Renault Zoe R110, che con 110 CV di potenza promette una guida quasi sportiva anche se, secondo i rumors, l'aspetto non si discosterà dai modelli R90 e Q90 della serie attuale. Non sarà una versione di produzione della concept Zoe e-sport vista sempre a Ginevra lo scorso anno, tanto per capirci.

DOTAZIONI Sembra che la versione R110 dell'elettrica Renault non sarà disponibile in allestimento base e che la dotazione di serie comprenderà cerchi da 16 pollici, sistema keyless e sensori per l'attivazione automatica di fari e tergicristalli. Questi rumors sono però si riferiscono al mercato inglese e non è detto che in Italia l'offerta sia modulata allo stesso modo. Comunque è difficile che il motore sia offerto in abbinamento al pacco batterie meno potente, da 22 kWh: più probabile l'offerta con il solo pacco da 41 kWh.

PREZZI PREVISTI Lieve l'aumento di prezzo previsto rispetto alle attuali Renault Zoe R90 da 41 kWh, i cui prezzi partono da 25.800 euro, in caso si scelga la formula con batteria a noleggio, per raggiungere i 38.700 euro (optional esclusi) nella versione top e con la batteria di proprietà. Oltre 400 km è l'autonomia prevista nel ciclo NEDC - con una percorrenza reale di 300 km secondo quanto dichiara Renault - mentre la velocità massima potrebbe superare di poco gli attuali 135 km/h. Nulla dovrebbe cambiare nei tempi di ricarica, che variano da 1 ora e 38 minuti a 20 ore secondo la potenza della presa di corrente.