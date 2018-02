Autore:

Marco Rocca

A FINE CARRIERA Nonostante 7 primavere alla spalle e la nuova genarazione sempre più vicina, la Mercedes Classe B rimane una delle auto più versatili del suo segmento. La ricetta da monovolume compatta, oggi sempre più rara, è quello che ci vuole quando si cerca tanto spazio con ingombri ridotti, soprattutto in città. Ma si sà i SUV spopolano e così per ingolosire l'offerta Mercedes lancia la serie speciale Classe B TECH che offre di serie una dotazione particolarmente ghiotta.

EXECUTIVE In allestimento EXECUTIVE TECH, con un vantaggio cliente di 2.500 Euro, di serie c'è il navigatore Garmin MAP PILOT, la telecamera per la retromarcia assistita e i collegamenti Apple CarPlay e Android Auto per lo smartphone. Senza dimenticare i servizi di Mercedes me connect, che permettono di collegare l’automobile allo smartphone e verificarne lo stato da remoto attraverso il Remote online.

SPORT Con i contenuti agguntivi TECH, la versione SPORT da sempre la più apprezzata dagli italiani (vantaggio cliente di 3.000 Euro), aggiunge agli equipaggiamenti già presenti sulla versione EXECUTIVE i fari LED High Performance e il sistema di regolazione automatica degli abbaglianti che, a velocità superiori a 55 km/h, attiva automaticamente gli abbaglianti, disattivandoli in presenza di veicoli che precedono o sopraggiungono in direzione di marcia opposta. Upgrade anche sul fronte dell’infotaiment con lo schermo del Media Display da 8’’.

PREMIUM Al top di gamma la Classe B PREMIUM TECH che, con un vantaggio cliente di 5.200 Euro, aggiunge a quanto visto prima anche il sistema multimediale COMAND Online e PARKTRONIC che agevola la ricerca e le manovre di parcheggio, oltre al tetto panorama scorrevole.

GIA' IN CONCESSIONARIA Ma non è tutto, perché Mercedes gioca anche un altro asso: l'Ecobonus. Di che si tratta? Se dovete sostituire vecchi diesel Euro1, Euro2, Euro3 ed Euro4, la Casa della Stella supervaluta l'usato 4.000 Euro che vanno ad aggiungersi al vantaggio cliente di 5.200 Euro nel caso della Classe B Premium Tech. Già disponibile in concessionaria, il prezzo di Classe B Executive Tech è 28.060 euro, delle B Sport Tech è di 29.750, della Premium Tech 33.460 euro.