Autore:

Luca Cereda

UNA DIETRO L'ALTRA Per il 2018 Mercedes sta allestendo un'offensiva di prodotto piuttosto variegata. Sarà l'anno di lancio del pickup Classe X, della nuova Mercedes CLS, ma soprattutto della nuova Mercedes Classe A che avrà un'inedita variante berlina a tre volumi. Vedremo anche una nuova Classe G, il restyling della Classe C, la GLC a idrogeno. Verso fine anno potrebbe svelarsi - in modalità statica - anche la nuova Mercedes Classe B, attesa, però, non prima del 2019 in concessionaria.

C'E' ANCHE UN SUV La monovolume della Stella sopravvivrà all'arrivo, sempre più probabile, di un nuovo SUV compatto cui è stato affibbiato – ancora senza ufficialità – il nome di Mercedes GLB. Perché resiste? Perché la Classe B ha un discreto seguito a livello europeo e più che lusinghiero in Italia, soprattutto dopo la mutazione da piccola monovolume a compatta sportiva della Classe A: ne sono state vendute più di 9.000 nel 2016 e quasi 6.000, ad oggi, nel 2017. Poi, senza girarci troppo intorno, c'è da fare concorrenza alla BMW Active Tourer, che pure gode di buona salute nello Stivale (oltre 11mila pezzi nel 2016 e quasi 7.600 nell'anno in corso).

UN PO' DI CLASSE... A Per reggere il confronto, la nuova Mercedes Classe B 2019 verrà aggiornata ma non stravolta, come suggeriscono le foto-spia del mulotipo intento a proseguire i collaudi delle novità. Guardandole si intravede una griglia più larga e dai contorni ridisegnati, sullo stile della ultima CLS. La monovolume della Stella sembra anche più filante e simile alla Classe A. Anche negli interni, presumibilmente identici a quelli nuovi appena mostrati al Ces 2018 di Las Vegas.

IBRIDA, NON EV Nella gamma motori non mancheranno proposte alternative. Tra queste ci dovrebbe essere un'ibrida plug-in, ospitata grazie alle modifiche portate alla piattaforma MFA dai tecnici di Stoccarda. Dite addio, invece, alla Classe B elettrica, sostituita da un nuovo modello elettrico di dimensioni cittadine della gamma EQ.