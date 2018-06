Autore:

AUTO E MODA Ecco la Mazda MX-5 Pollini Heritage ovvero l’ultima serie speciale del trio delle Top Limited Editions. L’eleganza è il marchio di fabbrica della boutique Pollini che rinnova la partnership con Mazda Italia e firma la mitica spider giapponese per catturare anche i fan più alla moda e raffinati.

PASSERELLA D’ONORE La MX-5 by Pollini ha già sfilato a Firenze durante l’importante kermesse di moda maschile Pitti Uomo. La vetrina internazionale è proseguita a Milano in occasione della Milan Fashion Week presso la botique Pollini di Via della Spiga. Tante serate di glamour con presenza di VIP per omaggiare la Mazda MX-5 Pollini Heritage che è sviluppata sull’allestimento Exceed con motorizzazione 1.5 da 131 cv e cambio manuale a 6 marce. Dalla versione “normale” si contraddistingue per il colore rosso “Soul Red Crystal” della carrozzeria (disponibili anche i colori Jet Black e Ceramic), argento satinato per le cover degli specchietti esterni, cornice del parabrezza e fashion bar dietro i poggia testa. All’interno troviamo le alette parasole, i pannelli interni delle portiere e la copertura del vano portaoggetti nel tunnel centrale ricoperte dal motivo Pollini Heritage. In più con la vettura viene consegnato un kit esclusivo che comprende due borse da viaggio e un paio di sneakers Pollini Heritage coordinate con il colore della vettura.

3 ALLA TERZA L’ultima arrivata chiude le fila delle versioni speciali limitate dedicate alla MX-5 e, come già accaduto per la MX-5 Yamamoto Signature, la produzione sarà davvero ridotta all’osso. Infatti sono solo 3 gli esemplari disponibili per la modaiola MX-5 Pollini Heritage tutte acquistabili dalle ore 12:00 di oggi solo online sul sito www.mazda.it al prezzo di 28.500 euro.