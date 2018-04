Autore:

Marco Rocca

SUPER LIMITATA Aprite bene le orecchie, questo messaggio è dediato a tutti gli appassionati Miatisti in giro per lo Stivale: a partire dal 16 aprile Mazda metterà sul mercato tre serie speciali della MX-5 a tiratura l-i-m-i-t-a-t-i-s-s-i-m-a, ordinabili solo on line.

UN'PO' DI PAZIENZA Per il momento l'unica immagine disponibile mostra soltanto le auto sotto a un telo, non ci sono ulteriori indicazioni. I dettagli degli allestimenti saranno svelati in occasione dell'apertura degli ordini. Per il momento la Mazda si è limitata a dare alcune semplici indicazioni sul tema scelto per ogni allestimento.

ANCHE PER IL VIAGGIARE La prima delle tre Top Limited Editions sarà dedicata a chi ama viaggiare e sceglie di partire anche senza una meta, perché, secondo Mazda, l’obiettivo non è la destinazione finale ma il piacere del viaggio.

PER TUTTI I GUSTI Più in avanti Mazda alzerà il telo alla seconda versione: la roadster più sofisticata di sempre, una MX-5 dedicata ai puristi della meccanica, della guida e della cura del dettaglio. Infine, l’unveil della terza ed ultima versione speciale sarà rivolta a quei clienti che apprezzano maggiormente “l’aspetto fashion e il tratto più edonista della roadster dalle linee sinuose”.

IL DITO PIU' VELOCE Per accaparrarsi una delle serie speciali che, come detto, saranno disponibili esclusivamente online, sarà necessaria un’estrema con il mouse: ad ogni serie limitata Mazda indicherà sul proprio sito le precise modalità d’ordine per permettere di prenotarle online.