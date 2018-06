Autore:

Emanuele Colombo

LA NUOVA MIATA Dall'esterno la riconosceremo per cerchi in lega da 16 o 17 pollici verniciati in colore più scuro e per una nuova capote in tela marrone per i modelli a tetto morbido, ma l’edizione 2019 della Mazda MX-5 si preannuncia ricca di novità. Specialmente sotto al cofano.

IL DUEMILA HA 184 CV Il motore Skyactiv-G 2.0, tanto per cominciare, ora gira più in alto a vantaggio del sound e della potenza. Il limitatore ora interviene a 7.500 giri, mentre prima tagliava a 6.800 giri e la potenza passa da 160 a 184 CV a 7.000 giri/minuto. Incrementata anche la coppia: da 200 a 205 Nm, espressi però al medesimo regime di 4.000 giri/minuto. Completa il quadro un sistema di controllo che rende l'acceleratore più reattivo che in passato.

AIUTI ALLA GUIDA Profondi aggiornamenti riguardano gli aiuti elettronici alla guida, che comprendono ora cinque nuove tecnologie della suite Mazda i-Activesense. Il supporto intelligente avanzato alla frenata in città (Advanced SCBS) rileva veicoli e pedoni e aiuta a evitare le collisioni, mentre il supporto intelligente di frenata in retromarcia in città (SCBS Reverse) rileva gli ostacoli dietro la vettura. Vi sono poi il sistema anti distrazione per il conducente, il riconoscimento dei segnali stradali e la telecamera posteriore.

QUANDO ARRIVA Sia in versione a tetto morbido sia in versione RF a tetto rigido, la Mazda MX-5 2019 sarà commercializzata in Italia a partire da ottobre 2018: a prezzi ancora non comunicati, ma presumibilmente vicini a quelli della versione attuale.