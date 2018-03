Autore:

Matteo Gallucci

SAVE MONEY Stile sportivo e una dotazione ricca e completa già di serie. Si presenta così la nuova Alfa Romeo Giulia Tech Edition che ha come missione quella di soddisfare i clienti più attenti alla tecnologia di bordo e al design garantendo un significativo vantaggio economico.

DESIGN PERSONALIZZATO Lo stile sportivo che già contraddistingue Alfa Romeo Giulia viene accentuato dalla firma luminosa con i fari anteriori Bixenon, nuovi cerchi in lega bruniti da 18 pollici a 5 fori con pneumatici antiforatura runflat e una pedaliera dal look sportivo in alluminio.

INTERNI TECH Anche al suo interno troviamo una dotazione aggiornata e implementata di serie con il nuovo sistema di infotainment Alfa TM Connect da 6,5 pollici. Questo nuovo sistema multimediale integra i protocolli Apple CarPlay e Android Auto con sistema di Mirror Link oltre alla radio, MP3, aux-in, Bluetooth, 8 altoparlanti e il Rotary Pad per gestire il tutto comodamente dal tunnel centrale.

COMFORT ADAS La Giulia in versione limitata Tech Edition offre di serie la possibilità di abbattere la seduta posteriore 40/20/40 che integra nel mezzo il bracciolo posteriore e prevede lo specchio retrovisore interno elettrocromico che si adatta autonomamente rispetto alla luce. Inoltre la Giulia Tech Edition non fa sconti alla voce sicurezza e propone di serie il Cruise Control e sensori di parcheggio posteriori oltre agli efficienti sistemi di sicurezza attiva quali il Forward Collision Warning (FCW) con Autonomous Emergency Brake (AEB) e riconoscimento pedone, il sistema frenante IBS (Integrated Brake System) e il Lane Departure Warning (LDW).

MOTORI Questa limited edition viene proposta con le due motorizzazioni 2.0 Turbo Benzina da 200 CV e cambio automatico a 8 marce e con il 2.2 Turbo Diesel da 150 CV abbinato al cambio automatico a 8 rapporti o manuale a 6 marce.

PORTE APERTE Se siete interessati all’acquisto dell’Alfa Romeo Giulia Tech Edition non dovete perdervi il porte aperte di marzo che prevede due weekend di appuntamenti: 17 e 18 marzo oltre al 24 e 25 marzo di fine mese.