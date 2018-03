Autore:

Lorenzo Centenari

INSETTO DI LAGO Lo Scorpione, si sa, è un segno d'acqua. Ma da lì a credere che un giorno l'Abarth 695 avrebbe persino amato solcare le onde del lago d'Iseo... Dall'intuizione e l'amicizia tra il Gruppo FCA e i Cantieri Riva nasce Abarth 695 Rivale, omaggio ai 175 anni di Riva e suggello di un rapporto che circa un anno fa già aveva partorito un altro gioiellino come Fiat 500 Riva. L'abbiamo vista da vicino al Salone di Ginevra e la mostriamo anche a voi, in questo video live direttamente dallo stand Abarth alla kermesse elvetica.

DA CARLO A CARLO Due grandi uomini, due esempi di come i propri sogni, talvolta, diventino realtà. La 695 Rivale sarebbe piaciuta sia a Carlo Abarth, l'uomo del motto "La domenica in pista, il lunedì in ufficio", sia a Carlo Riva, indimenticato capitano d'impresa scomparso lo scorso anno. Sarebbe piaciuto a entrambi, lo Scorpione lacustre, perchè la 695 Rivale coniuga, come nessun'altra Abarth fino ad ora, l'immagine pungente di ogni esemplare uscito dalle officine torinesi con l'esclusività di un motoscafo Riva. Di quelli che solo i cantieri di Sarnico, sul lago d'Iseo, sanno dare alla luce. Proprio a un capolavoro come l'open Riva 56' Rivale, yacht mozzafiato che arricchisce il firmamento di leggende della storico marchio oggi parte del Ferretti Group, si ispira il nome della piccante ma elegante utilitaria su base 500.

IN TINTA RIVA Abarth 695 Rivale si riconosce innanzitutto dalla livrea a due tonalità, il Riva Blu Sera e il Riva Shark Grey. Ciliegina sulla torta, la doppia fascia color acquamarina che gira attorno alla carrozzeria all’altezza della linea di cintura, richiamo esplicito alla classica “linea di bellezza” degli yacht. Completano il quadro esterno le finiture cromo satinate per le maniglie porte, la firma “695 Rivale” sul portellone e i parafanghi posteriori, infine la modanatura cromo satinata al posteriore che a sua volta evoca le sofisticate forme di uno yacht.

SENZA RIVALE Tra tante carezze, il maschio temperamento Abarth si riafferma nell’impianto di scarico Akrapović con terminali in carbonio, nei freni Brembo con pinze nere anteriori fisse a 4 pistoncini, inoltre nei cerchi in lega da 17 pollici Supersport con finitura dedicata in grigio lucido. Perché la 695 Rivale resta pur sempre un'Abarth 695, nella meccanica così come nel comportamento su strada. Sotto il cofano pulsa infatti l'inseparabile 1.4 T-Jet turbo benzina da 180 cavalli di output e 280 Nm di coppia, per un rapporto peso/potenza da sportiva in piena regola (5,8 kg/cv) e una gamma di prestazioni di assoluto rilievo: 225 km/h di velocità massima, 6,7 secondi per risolvere lo scatto 0-100 km/h. Scorpione d'acqua, ma anche motoscafo da strada.

YACHT NELL'ANIMO Il feeling che corre tra Abarth e Riva si esprime ovviamente anche in abitacolo, ambiente dove il profumo di pista generato dalla fibra di carbonio dei batticalcagno e della plancia si mescola all'essenza di lusso nautico emanata dal mogano lavorato a mano del mirino del volante in pelle nera e blu e dalla pelle di copri quadro strumenti e leva del cambio. La navigazione non è mai stata tanto incantevole, non su un'Abarth almeno: sulla 695 Rivale non mancano in ogni caso il display touch da 7 pollici e il sistema di infotainment Uconnect con predisposizione Apple Car Play e Android Auto. Per orientarsi anche senza osservare le stelle.

ANNIVERSARIO 175 anni di storia sono un traguardo che pochi altri marchi possono dire di aver tagliato. Per una special edition come Abart 695 Rivale, ecco allora una super special edition come Abarth 695 Rivale 175th Anniversary. Due eccellenze del made in Italy che si siedono allo stesso tavolo e concepiscono un "instant classic" individuato da ulteriori dettagli artigianali come i sedili sellati a mano in pelle bicolore nera e blu con logo celebrativo cucito sul poggiatesta, plancia in carbonio serigrafata con logo specifico, la speciale targhetta numerata interna, infine il badge celebrativo sul montante esterno. Specifico anche il design dei cerchi. Sempre il solito Scorpione, ma in abito da sera.