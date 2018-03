Autore:

Emanuele Colombo

IL BELLO DELLA DIRETTA Dalla nuova Audi A6 Avant alla Volkswagen Vizzion Concept, passando per la Lamborghini Huracàn Performante Spyder e la nuova Porsche 911 GT3 RS: al Salone di Ginevra 2018 alcune case automobilistiche trasmetteranno in diretta la propria presentazione.

DATE, ORARI E LINK Qui sotto trovate i link e gli orari per assistere alle varie conferenze, tramite i rispettivi live streaming. Preparatevi a puntare la sveglia, però, perché si parte dalle 8:00 e non senza qualche sovrapposizione, purtroppo.

LUNEDI 5 MARZO Si parte già lunedì 5 marzo, con l'assegnazione del premio Auto dell'Anno alle 15:00 (potete seguirla sul sito del salone https://www.gims.swiss/en/). Seguirà, alle 20:00, una carrellata completa delle novità del gruppo Volkswagen che potete seguire proprio qui sotto:

L'APPELLO DEL MARTEDI' Le conferenze dal Salone si tengono tutte il martedì 6 marzo: di seguito le elenchiamo in ordine di orario, in una sorta di agenda digitale. Cliccate sui nomi delle case per assistere alla diretta.

Volkswagen (martedì 6 marzo, ore 8:00)

Bentley (martedì 6 marzo, ore 8:40)

Audi (martedì 6 marzo, ore 9:00)

Porsche (martedì 6 marzo, ore 9:20)

Toyota (martedì 6 marzo, ore 9:45)

Lamborghini (martedì 6 marzo, ore 10:00)

Hyundai (martedì 6 marzo, ore 10:15)

BMW (martedì 6 marzo, ore 13:15)