Autore:

Marco Congiu

124 TUTTA PEPE Siamo allo stand Abarth al Salone di Ginevra 2018 e la 124 GT in pedana si fa subito notare per il tetto removibile in fibra di carbonio dal peso di appena 16 kg con cristallo dotato di sbrinatore integrato. Questi particolari, oltre a conferire alla pepata 124 un look più snello e filante, migliorano l'insonorizzazione e l'isolamento acustico rispetto alla versione con il tetto in tela. Sotto il cofano batte il 1.4 turbo MultiAir da 170 CV e 250 Nm di coppia e lo scarico Record Monza è di serie, mentre il cambio automatico Esseesse si paga a parte. Curiosi di saperne di più? Gustatevi il nostro video live dallo stand Abarth al Salone di Ginevra 2018.